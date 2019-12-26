Результаты опроса: названо главное событие 2019 года в России

По 12% упомянули протесты в Москве, Екатеринбурге и Шиесе, победу Зеленского на президентских выборах и расторжение договора об РСМД.

На просьбу назвать человека 2019 года (можно было назвать до пяти имен) 31% выбрали Путина, 7% — Зеленского, 6% — главу МИД Сергея Лаврова. Министра обороны Сергея Шойгу и президента Белоруссии Александра Лукашенко назвали по 5% опрошенных.

В рамках пенсионной реформы мужчинам повысят пенсионный возраст до 65 лет, женщинам — до 60. Против этих изменений выступали КПРФ и профсоюзы и проводились массовые акции протеста.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны мощных наводнений. В декабре губернатора региона, коммуниста Сергея Левченко отправили в отставку, поскольку в Кремле сочли, что он не справился с ликвидацией последствий этого бедствия.