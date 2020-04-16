Режим ХЗ Путина и топ кретинизма губернаторов. Российский журналист Глеб Пьяных в гостях у "И грянул Грэм"

”Рейтинг кретинизма губернаторов. Собянин на троечку, не первый в списке. Воробьев дернулся на первое место — комендантский час попытался объявить, его осадили — он с первого места слетел. Не у всех получается выйти на первое место этого топа. Один на Кубани губернатор Кондратьев вышел все-таки на первое место. У нас Кубань — это житница России, зерно не нефть, жрать будут! Первого апреля он делает распоряжение, что на сельхоз предприятиях пропуска дадим только 30% штатной численности. То есть 30% засевать, а остальные засевать не будем. Губернатор Кондратьев — первый в рейтинге кретинизма губернаторов”, — подчеркнул он.

Также он добавил, что считает мэра Москвы Собянина вменяемым человеком, однако не совсем понимает, зачем перекладывать плитку в Москве несколько раз за год.

”Нужно отдать должное мэру Москвы Собянину, он у нас вменяемый. Но чтобы вы не подумали, что я работаю на Собянина, я сразу расскажу, что плитку все равно перекладывают. То есть это кретинизм, что у нас плитку перекладывают три раза за год никуда не делся. Хотя уже плиточка в Москве золотая, но все равно нужно заменить, чтобы денег напилить. Неужели нет более технологичных способов украсть деньги?”, — отметил Пьяных.

Также он иронично подчеркнул, что сегодня в России вместо режима ЧС и ЧП, объявлен режим ХЗ.

”У нас шутки такие ходят, что вместо режима ЧП Путин объявил ХЗ. Никто ничего не понимает”, — сказал Пьяных.

Также в интервью он рассказал о последствиях выходных для России. Журналист порассуждал о том, нужна ли сегодня программа ”Максимум” современному зрителю, рассказал об отношении к ассоциации себя с интригами, скандалами и расследованиями. Выразил свое мнение об Иосифе Сталине, Илоне Маске и Юрии Дуде. Также в прямом эфире Пьяных показал свой дом-куб.



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