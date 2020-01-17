17.01.2020, 15:26
РЕПОРТАЖ ИЗ ПИТЕРА | "Это сейчас самая обсуждаемая новость": Что думают россияне о новом премьер-министре?(2)
Репортер RusDelfi Роман Старапопов спросил жителей Санкт-Петербурга что они думают об отставке правительства России и новом премьер-министре Михаиле Мишустине. Смотрите видео!
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