"Рекорд по зараженным, а Путин отменил ограничения — логично". Как в социальных сетях реагируют на решения президента РФ(13)
В понедельник президент России Владимир Путин отменил режим нерабочих дней в РФ, разрешив работать с 12 мая. При этом Россия сейчас на втором месте по количеству заразившихся коронавирусом: зафиксировано 232 243 случая, погибло 2116 человек. Смотрите, как на решения Путина отреагировали в соцсетях.
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