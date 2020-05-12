"Рекорд по зараженным, а Путин отменил ограничения — логично". Как в социальных сетях реагируют на решения президента РФ

Вообще не завидую Путину. Так ему хочется рейтинг сохранить, что приходится вертеться как ужу на сковородке. Вроде и нерабочие дни отменил, вроде и местным властям разрешил самим принимать решение. Удивительное бессилие сделать хоть что-то. И вот за такую свою власть он держится?