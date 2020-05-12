12.05.2020, 12:13

"Рекорд по зараженным, а Путин отменил ограничения — логично". Как в социальных сетях реагируют на решения президента РФ

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Vladimir Putin riigivisiidil Soomes 21.08.2019
Vladimir Putin riigivisiidil Soomes 21.08.2019Foto: Andres Putting

В понедельник президент России Владимир Путин отменил режим нерабочих дней в РФ, разрешив работать с 12 мая. При этом Россия сейчас на втором месте по количеству заразившихся коронавирусом: зафиксировано 232 243 случая, погибло 2116 человек. Смотрите, как на решения Путина отреагировали в соцсетях.



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