Рейтинг доверия Путину упал до 23%. Это минимальный показатель за 2,5 года
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину упал до 23%. Это следует из результатов опроса ”Левада-центра”, передает "Дождь".
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину упал до 23%. Это следует из результатов опроса ”Левада-центра”, передает "Дождь".
Респондентов задали вопрос: ”Назовите 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете?”. Согласно опросу, Путину доверяют 23% опрошенных, это на 2% меньше, чем в июне, и на 12% по сравнению с началом года.
По сравнению с ноябрем 2017 года рейтинг доверия Путину снизился на 36% — с 59%.
Участники опроса также назвали среди политиков, которым доверяют, Михаила Мишустина (10%), Владимира Жириновского (10%), Сергея Шойгу (10%), Сергея Лаврова (6%), Геннадия Зюганова (4%).
При этом 3% респондентов заявили, что доверяют Сергею Фургалу — бывшему губернатору Хабаровского края, арестованному по обвинению в организации убийств. Он опередил в рейтинге Павла Грудинина, Алексея Навального и Дмитрия Медведева.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
В центре Самары автомобилист сбил двух пешеходов
Клинцевич: законы о митингах необходимо ужесточать
Стали известны подробности страшной аварии под Пензой
На Урале девочка пять лет жила в квартире-помойке у опекуна