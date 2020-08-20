”Реально занимаемся спасением его жизни”. Врачи стабилизировали состояние Алексея Навального, но он все еще в коме

”Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается лечение, слава богу, у нас есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни”, — сообщил он журналистам.

При этом Калиниченко отказался сообщить диагноз или результаты анализов Навального.

”Я позволю себе некоторое осторожное высказывание. Учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полную диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, для нас это некоторый осторожный, аккуратненький, хороший прогностический признак”, — сказал Калиниченко.

Заместитель главврача не стал говорить, продолжает ли Навальный находиться в коме, передает "Медуза". В Минздраве Омской области, в свою очередь, сообщили, что ”Навальный находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких”. Главный редактор радио ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов при этом сообщил со ссылкой на источники, что ”Алексей Навальный дышит сам”.

В Омск приехали жена политика Юлия Навальная, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и лидер ”Альянса врачей”, лечащий врач Навального Анастасия Васильева. Их отказались пропустить к Навальному, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего политика на скорой помощи увезли в больницу. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорила, что оппозиционера отравили.