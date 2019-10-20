Разрушенные в Красноярском крае дамбы были построены незаконно

В СК сообщили, что всего было разрушено пять дамб. ”Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения”, — отметило ведомство.

"Кроме того, установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет ни какого специального образования.

Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании всем троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу".