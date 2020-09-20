Разработчик ”Новичка” извинился перед Навальным

Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества ”Новичок” Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным в эфире телеканал ”Дождь”.

”Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился”, — заявил химик, с 1995 года проживающий в США.

Он отметил, что всю последующую жизнь посвятил себя борьбе против применения боевых ядов.

В беседе с ”Дождем” Мирзаян пояснил, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление ”Новичком”. Он заявил, что описанные им симптомы похожи на те, которые упоминал Навальный в Instagram 19 сентября.

”Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но, в конечном счете, он должен быть здоров”, — рассказал ученый. Восстановление российского политика, как заявил Мирзаян, может занять до года.

По его мнению, ситуация с невозможностью написать слова на доске, которую описывал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам — молекулы ”Новичка” препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.