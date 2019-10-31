Рассекречена характеристика КГБ на Путина

В ведомстве он работал с 1975 года и показал себя, согласно документам, как ”исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник”.

Как отмечается в документе, Путин ”постоянно повышает свой идейно-политический уровень”, а также занимается партийной учебой и совершенствует профессиональное мастерство. Согласно описанию, будучи сотрудником КГБ, глава государства отличался ”моральной устойчивостью” и пользовался авторитетом у сослуживцев.

Кроме того, на тот момент президент в свободное от работы занимался спортом, говорится в характеристике, где также прописано, что он мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпион Ленинграда 1976 года.

На выставке также показали документы двух бывших губернаторов Санкт-Петербурга — Валентины Матвиенко (сейчас председатель Совета Федерации) и Георгия Полтавченко (с 2018 года председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации).