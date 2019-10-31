Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина. Фотографию характеристики показал местный телеканал ”78”.
В ведомстве он работал с 1975 года и показал себя, согласно документам, как ”исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник”.
Как отмечается в документе, Путин ”постоянно повышает свой идейно-политический уровень”, а также занимается партийной учебой и совершенствует профессиональное мастерство. Согласно описанию, будучи сотрудником КГБ, глава государства отличался ”моральной устойчивостью” и пользовался авторитетом у сослуживцев.
Кроме того, на тот момент президент в свободное от работы занимался спортом, говорится в характеристике, где также прописано, что он мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпион Ленинграда 1976 года.
На выставке также показали документы двух бывших губернаторов Санкт-Петербурга — Валентины Матвиенко (сейчас председатель Совета Федерации) и Георгия Полтавченко (с 2018 года председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации).
Выставка ранее засекреченных бумаг приурочена к 90-летней годовщине Центрального архива, отмечать которую будут 13 февраля. Экспозиция будет работать до 20 декабря, документы опубликуют в электронном виде и покажут на передвижных стендах в историческом парке ”Россия — моя история”.
Владимир Путин начал работать в КГБ сразу после окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета. В 1979 году он прошел полугодовой курс переподготовки в Высшей школе КГБ в Москве, а затем вернулся в Ленинград. В течение пяти лет с 1985 года Путин работал в Германии по линии внешней разведки, а через некоторое время после возвращения, в 1991 году, подал в отставку.
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