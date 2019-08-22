Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению задержанных в Керченском проливе моряков

По его словам, в настоящее время уточняются списки лиц для обмена — среди них, помимо моряков, также могут оказаться как задержанные, так и осужденные граждане. Предполагается, что обмен состоится до конца августа.

В то же время источник в окружении украинского лидера заявил, что соответствующая договоренность сторон была достигнута еще в начале июля после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тогда сообщалось, что вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем их беседы.

Собеседник газеты не смог уточнить, кого сможет выдать России Украина, однако предположил, что в числе этих людей может оказаться бывший главный редактор РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский.

”Коммерсантъ” также пишет, что информацию о запуске процесса обмена подтвердил украинский дипломат.

Ранее в среду ”Интерфакс” со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе ”Лефортово”, могут выдать на родину для отбывания наказания. Собеседник агентства указал на то, что в настоящее время обсуждается формат выдачи осужденных Украине.