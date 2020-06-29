Радио Свобода: три четверти россиян не поддержали "обнуление" сроков Путина

Доли собирающихся голосовать "за" и "против" поправок почти одинаковы — соответственно 28 и 32 процента. 60 процентов респондентов заявили о своем намерении участвовать в голосовании.

За поправки, расширяющие полномочия президента и российских властей, готово проголосовать меньшинство респондентов. Единственное исключение — поправка о необязательном исполнении Россией международных договоров ("за" 64 процента). Прочие поправки, относящиеся к этой категории, одобряют от 41 до 19 процентов респондентов. В среднем по данной группе поправок "за" голосуют 34 процента. Однако за "обнуление" сроков действующего президента готовы проголосовать лишь 24 процента опрошенных (76 процентов против).

Белановский — один из исследователей, которым удалось предсказать протесты 2011–2012 годов. Группа Белановского в период с 18 по 24 июня 2020 года провела на эту тему всероссийский количественный социологический опрос. Финансирование исследования осуществлялось за счет добровольных взносов российских граждан, которым авторы выражают глубокую благодарность.

Для проведения опроса была разработана формализованная анкета, которая состояла из двух блоков. Первый был посвящен общему отношению респондентов к плебисциту, второй — отношению к конкретным поправкам. Второй блок включал в себя 24 формулировки, взятые из официального текста поправок и приведенные к виду, пригодному для включения в анкету. Опрос проводился по телефону колл-центром BCG Group. Выбор номеров осуществлялся случайным образом. Всего было опрошено 1267 человек.

Голосующие за поправки основными мотивами назвали "поддерживаю все решения нашего президента" — 48 процентов, и "мне нравятся некоторые поправки" — 40. Еще 30 процентов сторонников поправок сообщили, что они поддерживают "обнуление" сроков Путина. Голосующие против поправок основными мотивами назвали "мне не нравятся некоторые поправки" — 63 процента, и "не согласен с обнулением сроков" — 58 процентов. Из числа тех, кто не будет участвовать в голосовании, 55 процентов считают, что результат и так предопределен, и еще 35 бойкотируют плебисцит.