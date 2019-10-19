Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области

Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в городе Ростов в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на глава администрации Ростовского района Сергя Шокина. Изначально сообщалось о шести погибших.

Пожар произошел в жилом многоквартирном доме, площадь возгорания составила 600 кв. м, выгорела кровля здания. Еще троих человек, которые находились в доме, удалось спасти.

При этом, уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупинин сообщил ”Инфтераксу”, что количество погибших детей увеличилось до шести.

Сейчас ведутся работы по установлению причин пожара.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Ярославской области, пожар произошел по адресу: ул. Ленинская д.13. Сообщение о возгорании поступило в 4:48.

По факту пожара прокуратура Ярославской области организовала проверку, в результате которой будет дана правовая оценка соблюдению требований пожарной безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

По данным ”Интерфакса”, причиной пожара могло неосторожное обращение с огнем.