Пять последствий демографического кризиса в России

Второе прямое следствие — это сокращение покупательной активности, которая обычно подстегивается рождением детей (сокращение рождаемости — главная причина убыли населения России). Снижение внутреннего спроса в самых различных областях — от спроса на потребительские товары до спроса на недвижимость и ипотеку — тянет за собой вниз темпы строительства и развития всех смежных отраслей экономики. "Выйти в таких условиях на темпы роста ВВП выше среднемировых и стать одной из самых развитых экономик мира не представляется возможным", — уверен эксперт.

Стимул для научно-технического прогресса



Одним из способов увеличения производительности могло бы стать ускорение автоматизации производства. Как заявил DW известный российский экономист и доктор экономических наук Сергей Смирнов, "если становится меньше живого труда, возникает необходимость заменить его трудом машин". "Маркса никто не отменял", — шутит он. — "Так что снижение численности рабочей силы может стимулировать в России развитие технического прогресса и активизировать внедрение современных технологий". Особенно это актуально для работодателей, не желающих столкнуться с диктатом со стороны наемного работника, который закономерно возникнет в случае кадрового голода и снижения конкуренции на рынке труда.

Одновременно — по мере замены наиболее примитивных функций искусственным интеллектом — возникнет необходимость в повышении квалификации сотрудников и выращивании новых кадров с более высокой компетенцией. Так, по словам директора по анализу данных и моделированию компании "Газпром нефть" Анджея Аршавского, с внедрением технологий, основанных на искусственном интеллекте, "все управление производством принципиально изменится. Человек будет больше отвечать за свою готовность принимать определенные риски, нежели за планирование и управление производством".

Риск потери культурной идентичности



В то же время, как говорит Сергей Смирнов, очевидно, что, каким бы ни был научно-технический прогресс, полностью заменить человека во множестве отраслей невозможно. Особенно это касается творческих профессий. "Условного художника никаким искусственным интеллектом не заменишь. Обезличенное массовое производство чревато утратой национальных традиций и межпоколенческих связей", — предостерегает эксперт.