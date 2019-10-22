22.10.2019, 18:27

Пять человек погибли во время перестрелки под Ростовом


РИА "Новости"
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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Eero Vabamägi

Пять человек погибли и двое получили ранения в перестрелке на одном из хуторов Орловского района Ростовской области России, сообщает местная полиция.

Пострадавшие находятся в больнице.

По данным полиции, конфликт между местными жителями возник из-за участков для выпаса скота, началась стрельба из охотничьего оружия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает обстоятельства происшедшего и личности всех участников инцидента.

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