22.10.2019, 18:27
Пять человек погибли во время перестрелки под Ростовом
Пять человек погибли и двое получили ранения в перестрелке на одном из хуторов Орловского района Ростовской области России, сообщает местная полиция.
Пять человек погибли и двое получили ранения в перестрелке на одном из хуторов Орловского района Ростовской области России, сообщает местная полиция.
Пострадавшие находятся в больнице.
По данным полиции, конфликт между местными жителями возник из-за участков для выпаса скота, началась стрельба из охотничьего оружия.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает обстоятельства происшедшего и личности всех участников инцидента.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
Систему питания в петербургских школах признали лучшей в России
Очнулась и увидела его: как главред надругался над журналисткой
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь