Пять человек погибли во время перестрелки под Ростовом

Пострадавшие находятся в больнице.

По данным полиции, конфликт между местными жителями возник из-за участков для выпаса скота, началась стрельба из охотничьего оружия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она устанавливает обстоятельства происшедшего и личности всех участников инцидента.