Пять человек погибли во время перестрелки под Ростовом

Пострадавшие находятся в больнице.

По данным полиции, конфликт между местными жителями возник из-за участков для выпаса скота, началась стрельба из охотничьего оружия.

Как передает РЕН-ТВ, представитель первой династии подал иск в суд к бизнес-партнеру и другому семейству о признании недействительным выдела земельных участков. В декабре 2010 года стороны заключили соглашение об определении долей. Истец стал собственником долей двух земельных участков. Через четыре года, по его словам, бизнес-партнер, не поставив в известность участников долевой собственности, присвоил земли.

В 2016 году суд признал недействительным выдел земли, а также несколько договоров по продаже, заключенных между ответчиками. Однако судебные тяжбы между сторонами не прекратились.

Последний конфликт произошел из-за засеянного поля, которое обе семьи считали своим. Они сильно поссорились и договорились встретиться на территории животноводческой точки, чтобы обсудить ситуацию. Один из членов семьи истца привел с собой бойцов, вооруженных автоматом и пистолетом Стечкина. По предварительным данным, злоумышленники сразу же открыли огонь по противникам. В результате стрельбы погибли пять человек, двое пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". На месте происшествия работает оперативная группа, она устанавливает обстоятельства случившегося.