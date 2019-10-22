Пять человек погибли во время перестрелки под Ростовом

Пять человек погибли и двое получили ранения в перестрелке на одном из хуторов Орловского района Ростовской области России, сообщает местная полиция.
Пострадавшие находятся в больнице.
По данным полиции, конфликт между местными жителями возник из-за участков для выпаса скота, началась стрельба из охотничьего оружия.
Как передает РЕН-ТВ, представитель первой династии подал иск в суд к бизнес-партнеру и другому семейству о признании недействительным выдела земельных участков. В декабре 2010 года стороны заключили соглашение об определении долей. Истец стал собственником долей двух земельных участков. Через четыре года, по его словам, бизнес-партнер, не поставив в известность участников долевой собственности, присвоил земли.
В 2016 году суд признал недействительным выдел земли, а также несколько договоров по продаже, заключенных между ответчиками. Однако судебные тяжбы между сторонами не прекратились.
Последний конфликт произошел из-за засеянного поля, которое обе семьи считали своим. Они сильно поссорились и договорились встретиться на территории животноводческой точки, чтобы обсудить ситуацию. Один из членов семьи истца привел с собой бойцов, вооруженных автоматом и пистолетом Стечкина. По предварительным данным, злоумышленники сразу же открыли огонь по противникам. В результате стрельбы погибли пять человек, двое пострадали.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". На месте происшествия работает оперативная группа, она устанавливает обстоятельства случившегося.
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