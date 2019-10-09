09.10.2019, 16:44
"Путинизм держится на дорогой нефти и цензуре": ТОП-5 цитат Бориса Немцова, сегодня ему исполнилось бы 60 лет(27)
Сегодня, 9 октября, российскому оппозиционеру, государственному деятелю и физику Борису Немцову могло бы исполниться 60 лет. Читайте 5 популярных цитат политика.
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