09.10.2019, 16:44

"Путинизм держится на дорогой нефти и цензуре": ТОП-5 цитат Бориса Немцова, сегодня ему исполнилось бы 60 лет

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"Путинизм держится на дорогой нефти и цензуре": ТОП-5 цитат Бориса Немцова, сегодня ему исполнилось бы 60 лет
Ria Novosti

Сегодня, 9 октября, российскому оппозиционеру, государственному деятелю и физику Борису Немцову могло бы исполниться 60 лет. Читайте 5 популярных цитат политика.

Его вспоминают многие:

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