"Путинизм держится на дорогой нефти и цензуре": ТОП-5 цитат Бориса Немцова, сегодня ему исполнилось бы 60 лет

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Ria Novosti

Сегодня, 9 октября, российскому оппозиционеру, государственному деятелю и физику Борису Немцову могло бы исполниться 60 лет. Читайте 5 популярных цитат политика.