Путин заявил об отсутствии близких отношений с Трампом

”У нас не было никогда никакой близости. Ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения”, — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, не могли ли ”тесные отношения” с Трампом вовлечь Россию в ”политические дрязги” в США, Путин сказал, что это произошло еще до того, как он познакомился с Трампом.

”Близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США. Никакой близости не было. В США используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки в плане отношений с президентом Зеленским. Мы здесь при чем? Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем”, — сказал Путин.

”Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы США сыграют свою роль и отношения между Россией и Соединенными Штатами вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет”, — добавил Путин, отметив, что власти России приветствуют желание Трампа нормализовать отношения Москвы и Вашингтона и будут использовать любую возможность для того, чтобы эти планы были реализованы.