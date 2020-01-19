Путин заявил о способе «заткнуть поганый рот» тем, кто искажает историю Второй мировой

По словам российского лидера, представленные материалы позволят доказать правдивую позицию Москвы. ”Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей. Мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией”, — приводит его слова агентство.

В качестве примера страны, не допускающей искажения истории, глава государства привел Израиль, который не позволяет другим забывать о холокосте. ”А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа”, — подчеркнул Путин, призвав не позволять ”попыток представить историю в совершенно дурном свете”. Президент добавил, что советские граждане погибали, защищая свою родину и ”практически весь мир от коричневой чумы”.

В субботу Путин также пообещал выделить ветеранам по случаю юбилея по 75 тысяч рублей и по 50 тысяч — труженикам тыла. Об этом он заявил в ходе встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

Обычно единовременные выплаты, приуроченные к годовщине Победы, составляют 10 тысяч рублей для ветеранов и 5 тысяч рублей для тружеников тыла.

Ранее президент объявил 2020-й Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.