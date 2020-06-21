Путин заявил, что слова Зеленского негативно скажутся на отношениях двух стран(1)
Заявления президента Украины Михаила Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях России и Украины. Об этом президент РФ Владимир путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1". Об этом сообщают Вести.ру.
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