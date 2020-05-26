Путин заявил, что РФ прошла пик распространения коронавируса и назначил даты проведения парада Победы и акции "Бессмертного полка"

Российский лидер поблагодарил специалистов подразделений Минобороны, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также еще ряду стран помощь в борьбе с эпидемией COVID-19.

"Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, всё, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", — заявил Путин в ходе рабочей встречи, которая прошла во вторник в режиме видеоконференции.

Парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.

"Мы сделаем это <...> в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", — сказал российский лидер по итогам рабочей встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Глава государства приказал начать подготовку к этому событию. Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

Путин также отметил, что при марше "Бессмертного полка" сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его планируется провести 26 июля, после Парада ВМФ.

Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

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