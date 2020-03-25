Путин выступил с обращением к россиянам. Главное

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение к гражданам связано с ситуацией с коронавирусом.
Главное, о чем рассказал президент РФ:
- Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено;
- Нерабочая неделя в России. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля;
- Банкам рекомендовано давать ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом;
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
В Москве приостановят льготный проезд на общественном транспорте
Что происходит с заразившимся коронавирусом в первые часы болезни
Врач назвал возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Академик: через месяц в Латвии все полетит вверх дном