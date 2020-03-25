Путин выступил с обращением к россиянам. Главное

Главное, о чем рассказал президент РФ:

- Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено;

- Нерабочая неделя в России. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля;

- Банкам рекомендовано давать ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом;

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