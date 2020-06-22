Путин: выходившие из состава СССР республики тащили подарки русского народа

- Здравствуйте, Владимир Владимирович!

- Добрый день.

- 20 лет назад здесь с вами записывали интервью. Сейчас, спустя 20 лет, что видите из этого окна, что стало с Россией за эти 20 лет?

- 20 лет назад — мы все об этом хорошо знаем, просто предпочитаем об этом не говорить, и правильно — страна стояла у очень опасной черты: возможного коллапса или развала. Экономика была в тяжелом состоянии, безработица ужасно большая. 40 процентов граждан жили за чертой бедности. Инфляция в начале 90-х, в начале 2000-х годов измерялась десятками, а то и сотнями процентов. Наши резервы составляли 9,5-12 миллиардов, а долг 124-145 миллиардов. Было очень тяжело. И людям было очень тяжело. И сейчас непросто, конечно. Но такой ситуации, когда даже военным не выплачивали денежное довольствие, и пенсии задерживали месяцами, зарплату не платили годами — сейчас тоже бывают сбои, но ничего подобного по масштабам, конечно, нет.

Но все-таки у нас не только изменилась ситуация, страна практически стала другой. Мы восстановили нашу военную, вооруженную составляющую. Россия заняла достойное ее место в международных делах.

Мне казалось, что после прекращения существования Советского Союза, исчезновения идеологических противоречий с Западом, наступит время всеобщего благоденствия. И только когда я стал директором ФСБ и когда начал читать закрытые материалы, мне стало очевидным, что с нами очень часто ведут нечестную игру. В основе этой игры лежит попытка как минимум сдержать Россию, не позволить ей укрепляться изнутри, держать ее в полуразваленном состоянии, чтобы дергать за ниточки, управлять.

- Точка отсечения — это события на Украине?

- Нет, это события на Кавказе.

- Можете вспомнить с ходу сложное решение, которое было принято вами здесь, в Кремле?

- Надо только посмотреть, сколько было сложных решений за эти годы.

- Вы хоть иногда можете позволить хоть иногда просто отвлечься, отключиться, и чтобы никого не видеть и не слышать. Это вообще возможно?

- Прежде всего, операторы Генерального штаба всегда со мной, рядом, на расстоянии нескольких секунд. Все-таки главы государств всегда должны быть на связи. Всегда, круглые сутки. Это просто обязанность. В этом смысле — нет. Но все-таки за годы работы я научился вести себя таким образом, что когда есть несколько свободных часов, я могу заниматься тем, что мне нравится, например, спортом или почитать, музыку послушать.