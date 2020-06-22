Путин: выходившие из состава СССР республики тащили подарки русского народа

- Вы сейчас куда направляетесь, если не секрет?
- Я сейчас направляюсь, если сказать по-честному, еще в один кабинет. Еще немножко поработать.
- Если вкратце, в нескольких словах для вас что Отечество?
- Отечество – это Россия. Это наши люди, наш народ, наша история, наша культура, наши достижения, которыми мы все гордимся. И наши дети, и будущее. Вот чего бы не было сделано в предыдущие столетия и десятилетия, мы, опираясь на это, всегда должны смотреть только вперед. И тогда мы будем успешными.
- Владимир Владимирович, так получилось, что мы с вами последний раз встречались 23 февраля, в День защитника Отечества. Непростые, конечно, месяцы мы пережили. Сегодня День России. Вот, на ваш взгляд, на этом этапе удалось защитить Отечество?
- Безусловно. По количеству заболевших коронавирусом мы занимаем, по-моему, третье место, а по количеству погибших, к сожалению, я приношу соболезнования всем, кто потерял своих близких, это один из самых низких показателей в мире. Поэтому, без всяких сомнений, нам, в целом, удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставили – защитить граждан России от этой инфекции.
- Скоро у нас очень важные и большие политические события. Впервые за почти уже 30 лет в Конституцию могут быть внесены очень существенные изменения. Учитывая тот опыт, который мы получили за несколько месяцев пандемии, как вы считаете, актуальность поправок стала еще выше?
- Да, именно так. Действующая Конституция принималась в особый период, в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и по Москве шли боестолкновения с жертвами. Сегодня, слава Богу, стабильная внутриполитическая ситуация. Но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционно российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза, но хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Ведь ничего из этого не было прописано. Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции.
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