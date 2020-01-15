Путин введет новую должность и назначит на нее Медведева
Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил ее объявившему об отставке с поста премьер-министра Дмитрию Медведеву.
Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил ее объявившему об отставке с поста премьер-министра Дмитрию Медведеву.
Председателем Совбеза является президент РФ.
"Что касается нашей совместной работы с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), мы сейчас говорили… Дмитрий Анатольевич Медведев был и главой государства, президентом РФ, и уже практически 8 лет возглавляет правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в данной должности в новейшей истории. Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок — это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее", — сказал Путин.
Он отметил, что Медведев всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны. "Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время — введут должность заместителя председателя Совета безопасности, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент", — заключил глава российского государства.
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