Путин впервые прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике

”Ничего из указанного там не принадлежит и не принадлежало ни мне, ни моим родственникам”, — сказал он в ходе онлайн-встречи со студентами российских вузов в Татьянин день.

По словам Путина, сам фильм о дворце он не смотрел из-за отсутствия свободного времени, однако листал видеоподборки, которые ему приносили помощники. Путин заявил, что слухами о дворце россиянам якобы пытались ”промыть мозги”.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации о дворце ”псевдоразоблачениями и информационными атаками”, о которых давно было известно. Он также добавил, что каждый, кто смотрит эти материалы, должен ”включить голову” и каждый раз спрашивать себя: ”А при чем здесь Путин?”

До этого Песков называл публикации о дворце в Геленджике, который связывают с главой государства, ”качественной клюквой”. Он также предполагал, что главной целью публикаций является получение денег от граждан жульническим образом.