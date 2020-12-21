21.12.2020, 17:47

Путин возглавил Госсовет РФ, уроженец Таллинна стал главой одной из комиссий

 (1)
EST
Anton Vaino
Anton VainoFoto: Sergei Savostjanov, TASS

Президент России Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета. Главой комиссии по согласованию работы органов публичной власти стал уроженец Таллинна Антон Вайно.

В состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий, чиновники, представители общественных объединений. Всего в его состав вошли более 100 человек.

При Госсовете будет работать 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Так, мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию по госуправлению, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — по цифровой экономике, глава администрации президента РФ Антон Вайно — по согласованию работы органов публичной власти, а его первый заместитель Сергей Кириенко — по оценке эффективности госорганов.

В конце ноября Госдумой был принят закон о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Государственного совета России. В частности, его члены могут участвовать в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны. Правом законодательной инициативы Госсовет не обладает, но может инициировать внесение изменений в законодательные акты.

Читайте также: