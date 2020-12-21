Путин возглавил Госсовет РФ, уроженец Таллинна стал главой одной из комиссий(1)
Президент России Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета. Главой комиссии по согласованию работы органов публичной власти стал уроженец Таллинна Антон Вайно.
Президент России Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета. Главой комиссии по согласованию работы органов публичной власти стал уроженец Таллинна Антон Вайно.
В состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий, чиновники, представители общественных объединений. Всего в его состав вошли более 100 человек.
При Госсовете будет работать 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Так, мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию по госуправлению, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — по цифровой экономике, глава администрации президента РФ Антон Вайно — по согласованию работы органов публичной власти, а его первый заместитель Сергей Кириенко — по оценке эффективности госорганов.
В конце ноября Госдумой был принят закон о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Государственного совета России. В частности, его члены могут участвовать в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны. Правом законодательной инициативы Госсовет не обладает, но может инициировать внесение изменений в законодательные акты.
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