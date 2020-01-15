Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", — сказали в пресс-службе.

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