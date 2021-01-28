Путин в Давосе: многообразие для мира, но не для своей страны

Мое внимание особенно привлекла одна его фраза:

- Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, эта эпоха завершилась. Собственно, она и не начиналась. Была предпринята только попытка в этом направлении. Но и это уже прошло. Подобная монополия просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации.

Казалось бы, звучит очень замечательно! Действительно, ни одна страна в нашем многообразном мире не должна устраивать свою ”однополярную” монополию.

Но при этом всегда надо оборачиваться и на самого себя. Ты не можешь учить мир ”многоликости”, если в своей собственной стране ты ее уничтожил.

Россия по своей конституции — федерация. Это значит, каждый ее субъект — от Калининграда до Владивостока — должен обладать ”лица необщим выраженьем”. И они, при всем своем многообразии, вполне могут найти общий язык в формате договорного государства.

Собственно, федерация по своему смыслу и является договорным государством. Жители каждого региона свободно избирают собственную власть — и затем делегируют часть полномочий федеральному правительству.

Соединенные Штаты Америки как федерация построены именно по такому принципу. Никакой президент из Белого Дома не вправе отстранить никакого свободно избранного губернатора и назначить какого-нибудь своего ”исполняющего обязанности”. Если бы американский президент попытался такое предпринять — он бы сразу получил импичмент.

А в России президент легко снимает и назначает губернаторов. Можно ли такую страну называть ”федерацией”? Имеет ли моральное право ее президент призывать весь остальной мир к ”многообразию”, если в собственной стране он построил жесткую централистскую ”вертикаль”?

Налоги в мировых федерациях (США, Канада, Германия, Австралия и т.д.) платятся в самих регионах, и их большинство остается там же, работая на развитие самих этих территорий. В России налоговая система абсолютно централизована и большинство налогов уходит в Москву. А потом кто-то удивляется — почему за МКАД (московской кольцевой автодорогой) по уровню жизни словно бы другая страна, чем в столице.