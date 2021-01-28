Путин в Давосе: многообразие для мира, но не для своей страны

Вчера, 27 января, президент России Владимир Путин выступил на онлайн-сессии Давосского форума. По этому поводу публицист Вадим Штепа написал небольшую реплику.
Мое внимание особенно привлекла одна его фраза:
- Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, эта эпоха завершилась. Собственно, она и не начиналась. Была предпринята только попытка в этом направлении. Но и это уже прошло. Подобная монополия просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации.
Казалось бы, звучит очень замечательно! Действительно, ни одна страна в нашем многообразном мире не должна устраивать свою ”однополярную” монополию.
Но при этом всегда надо оборачиваться и на самого себя. Ты не можешь учить мир ”многоликости”, если в своей собственной стране ты ее уничтожил.
Россия по своей конституции — федерация. Это значит, каждый ее субъект — от Калининграда до Владивостока — должен обладать ”лица необщим выраженьем”. И они, при всем своем многообразии, вполне могут найти общий язык в формате договорного государства.
Собственно, федерация по своему смыслу и является договорным государством. Жители каждого региона свободно избирают собственную власть — и затем делегируют часть полномочий федеральному правительству.
Соединенные Штаты Америки как федерация построены именно по такому принципу. Никакой президент из Белого Дома не вправе отстранить никакого свободно избранного губернатора и назначить какого-нибудь своего ”исполняющего обязанности”. Если бы американский президент попытался такое предпринять — он бы сразу получил импичмент.
А в России президент легко снимает и назначает губернаторов. Можно ли такую страну называть ”федерацией”? Имеет ли моральное право ее президент призывать весь остальной мир к ”многообразию”, если в собственной стране он построил жесткую централистскую ”вертикаль”?
Налоги в мировых федерациях (США, Канада, Германия, Австралия и т.д.) платятся в самих регионах, и их большинство остается там же, работая на развитие самих этих территорий. В России налоговая система абсолютно централизована и большинство налогов уходит в Москву. А потом кто-то удивляется — почему за МКАД (московской кольцевой автодорогой) по уровню жизни словно бы другая страна, чем в столице.
В общем, призыв Путина к ”мировому многообразию” выглядит крайне нечестным! Ты сначала обеспечь многообразие в собственной, многокультурной и многорегиональной стране, от Балтики до Тихого океана, а потом уже призывай к этому других!
Ровно 30 лет назад, когда суверенная Россия появилась на карте мира, философ и культуролог Михаил Эпштейн провел забавную параллель:
- Можно ли Эстонии общаться с балтийско-черноморско-тихоокеанской Россией, в нынешнем ее объеме? Это все равно как общаться с Гулливером, обегая каблук его башмака. А вот с Псковской или Питерской Русью вполне могло бы получиться у Эстонии душевное вникание и сближение взаимных запросов.
Думаю, что Псковская и Ленинградская области (последнюю все же корректнее называть ее историческим именем ”Ингрия”) при наличии нормального регионального самоуправления охотно бы интенсифицировали свои приграничные экономические и культурные связи с Эстонией. Но по факту они не могут этого сделать! Вся внешняя политика России определяется только в московском МИДе. И человек, который установил в своей стране абсолютный централизм, теперь учит окружающий мир ”многообразию”. Он не понимает, что его заявления звучат смешно?
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