Путин ужесточил наказание за неповиновение силовикам на митингах

Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на массовых акциях, нарушение порядка их проведения, а также утвердил закон о введении штрафов за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания на их статус. Документ, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, опубликован на официальном портале правовой информации.

Максимальная санкция за неповиновение силовикам остается прежней — 15 суток ареста. Однако штраф увеличивается с текущих 500–1000 руб. до 2–4 тыс. руб. Также появляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время массового мероприятия будет наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб., максимальная санкция прежняя — 30 суток ареста.

Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей силовиков повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы (от 100 до 200 часов). Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права (например, иноагентом), вводится штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб. (от 15 тыс. до 30 тыс. для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц).

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