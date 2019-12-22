22.12.2019, 20:29

Путин считает, что ничего Советский Союз у Польши не отбирал. На самом деле к СССР отошла половина территории Польши

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Путин считает, что ничего Советский Союз у Польши не отбирал. На самом деле к СССР отошла половина территории Польши
AFP

20 декабря президент России Владимир Путин провел в Петербурге неформальный саммит СНГ, который полностью посвятил роли Европы, и прежде всего Польши, а не Советского Союза, в развязывании Второй мировой войны, сообщает "Коммерсант".

Встречу с лидерами стран СНГ Путин посвятил событиям, предшествовавшим Второй мировой войне: заявил, что пакт Молотова — Риббентропа стоит в ряду из нескольких договоров, которые заключали с Германией различные страны Европы, а памятники советским солдатам, по мнению президента РФ, сносились, "в том числе для того, чтобы не всплыли факты фактического сговора с Гитлером некоторых тогда руководителей своих европейских стран".

Особое внимание в своей лекции Путин уделил Польше и военным действиям в сентябре 1939 года между этой страной и СССР. Так он отметил: "Брестская крепость, которая нам всем хорошо известна как цитадель защиты интересов Советского Союза и нашего общего Отечества, одна из ярких страниц Великой Отечественной войны, она же была занята Красной армией только после того, как немцы оттуда ушли. Они ее уже взяли. И ничего у Польши Советский Союз не отбирал на самом деле…".

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Темы Второй мировой войне и роли СССР и Сталина в ее развязывании Путин коснулся и во время своей недавней пресс-конференции. Это вызвало резкую критику со стороны польских властей, посчитавших, что президент России искажает историческую действительность.

17 сентября 1939 года советские войска перешли границу с Польшей, которая уже более двух недель сражалась с Германией. В результате операции под контроль СССР перешла территория площадью 196 тыс. км² (50,4 % территории Польши) с населением около 13 млн человек, практически полностью находящаяся в границах ”линии Керзона”, рекомендованной в 1918 году Антантой в качестве восточной границы Польши. Советские войска потеряли во время операции, по разным оценкам, от 700 до 1500 человек.

Одним из ужасающих последствий действий советских войск в Польше стал Катынский расстрел, в результате которого было убито, согласно обнародованным архивным документам, 21 857 человек: пленных польских офицеров, солдат и полицейских. Лишь в 1990 году руководство СССР официально признало ответственность НКВД за это преступление. В 2010 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев отметил: ”Катынская трагедия — это следствие преступления И. Сталина и ряда его приспешников. Позиция российского государства по этому вопросу давно сформулирована и остаётся неизменной”.

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