Путин считает, что ничего Советский Союз у Польши не отбирал. На самом деле к СССР отошла половина территории Польши

Встречу с лидерами стран СНГ Путин посвятил событиям, предшествовавшим Второй мировой войне: заявил, что пакт Молотова — Риббентропа стоит в ряду из нескольких договоров, которые заключали с Германией различные страны Европы, а памятники советским солдатам, по мнению президента РФ, сносились, "в том числе для того, чтобы не всплыли факты фактического сговора с Гитлером некоторых тогда руководителей своих европейских стран".

Особое внимание в своей лекции Путин уделил Польше и военным действиям в сентябре 1939 года между этой страной и СССР. Так он отметил: "Брестская крепость, которая нам всем хорошо известна как цитадель защиты интересов Советского Союза и нашего общего Отечества, одна из ярких страниц Великой Отечественной войны, она же была занята Красной армией только после того, как немцы оттуда ушли. Они ее уже взяли. И ничего у Польши Советский Союз не отбирал на самом деле…".

Темы Второй мировой войне и роли СССР и Сталина в ее развязывании Путин коснулся и во время своей недавней пресс-конференции. Это вызвало резкую критику со стороны польских властей, посчитавших, что президент России искажает историческую действительность.