Путин считает, что ничего Советский Союз у Польши не отбирал. На самом деле к СССР отошла половина территории Польши

17 сентября 1939 года советские войска перешли границу с Польшей, которая уже более двух недель сражалась с Германией. В результате операции под контроль СССР перешла территория площадью 196 тыс. км² (50,4 % территории Польши) с населением около 13 млн человек, практически полностью находящаяся в границах ”линии Керзона”, рекомендованной в 1918 году Антантой в качестве восточной границы Польши. Советские войска потеряли во время операции, по разным оценкам, от 700 до 1500 человек.
Одним из ужасающих последствий действий советских войск в Польше стал Катынский расстрел, в результате которого было убито, согласно обнародованным архивным документам, 21 857 человек: пленных польских офицеров, солдат и полицейских. Лишь в 1990 году руководство СССР официально признало ответственность НКВД за это преступление. В 2010 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев отметил: ”Катынская трагедия — это следствие преступления И. Сталина и ряда его приспешников. Позиция российского государства по этому вопросу давно сформулирована и остаётся неизменной”.
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