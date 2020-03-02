Путин: Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами", — сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Глава государства напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. "Более того, наши расходы из года в год сокращаются, — добавил он. — А расходы других стран растут".

Путин отметил, что при этом сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли "догоняющего" государства. "Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире, — пояснил президент. — Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда".

Как уточнил глава государства, он имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.

Он также напомнил, что если в 2000 году российская армия насчитывала более 1,3 млн человек, то сейчас достаточно чуть более 1 млн, а доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.