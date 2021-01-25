Путин рекомендовал Госдуме запретить публично отождествлять СССР и нацистскую Германию

"Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета "Победа" подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 годов)", — говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Вопрос об усилении законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии, подняла в октябре 2020 года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на заседании президентского Совета по культуре и искусству. Путин согласился с предложением, отметив, что такой запрет нужно ввести, но сделать это аккуратно, разработать "механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом".