25.01.2021, 20:24

Путин рекомендовал Госдуме запретить публично отождествлять СССР и нацистскую Германию

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме РФ подготовить к рассмотрению в весеннюю сессию законопроекта о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, передает ТАСС.

"Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета "Победа" подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 годов)", — говорится в перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Вопрос об усилении законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии, подняла в октябре 2020 года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на заседании президентского Совета по культуре и искусству. Путин согласился с предложением, отметив, что такой запрет нужно ввести, но сделать это аккуратно, разработать "механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом".

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