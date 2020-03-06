Путин рассказал, что часто задерживается в Кремле допоздна

Глава государства извинился, что встреча состоялась так поздно.

”Наоборот хорошо — 5-го начали, 6-го закончили”, — пошутил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Путин в свою очередь ответил, что на официальных мероприятиях так происходит редко. При этом российский лидер добавил, что сам ”частенько так задерживается”, но не на формальных встречах.

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