Путин рассказал, что часто задерживается в Кремле допоздна

Президент России Владимир Путин заявил, что часто остается в Кремле допоздна. Об этом он рассказал на встрече с руководителями фракций в Госдуме, которая началась в Кремле за полночь, передает РИА ”Новости”.
Глава государства извинился, что встреча состоялась так поздно.
”Наоборот хорошо — 5-го начали, 6-го закончили”, — пошутил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Путин в свою очередь ответил, что на официальных мероприятиях так происходит редко. При этом российский лидер добавил, что сам ”частенько так задерживается”, но не на формальных встречах.
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