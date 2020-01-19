Путин провел встречу с главой Еврокомиссии и британским премьером

В ходе разговора Джонсон сказал Путину, что они оба ответственны за решения международных проблем, в том числе, которые касаются ситуации в Сирии, Иране, Ираке и Ливии.

Отмечается, что помимо беседы с британским премьером, российский лидер провел встречу с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.