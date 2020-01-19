19.01.2020, 19:11

Путин провел встречу с главой Еврокомиссии и британским премьером

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Путин провел встречу с главой Еврокомиссии и британским премьером
VIA REUTERS

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе разговора Джонсон сказал Путину, что они оба ответственны за решения международных проблем, в том числе, которые касаются ситуации в Сирии, Иране, Ираке и Ливии.

Отмечается, что помимо беседы с британским премьером, российский лидер провел встречу с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

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