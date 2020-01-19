Путин провел встречу с главой Еврокомиссии и британским премьером

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В ходе разговора Джонсон сказал Путину, что они оба ответственны за решения международных проблем, в том числе, которые касаются ситуации в Сирии, Иране, Ираке и Ливии.
Отмечается, что помимо беседы с британским премьером, российский лидер провел встречу с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Соседи — о семье найденного на улице Павловского Посада малыша
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Никогда не отвечайте "да" на телефонный звонок, и вот почему
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко о случае в космосе