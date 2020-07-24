Путин провел телефонный разговор с Трампом о ядерном оружии и коронавирусе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что разговор носил конструктивный и содержательный характер.
Обсуждались перспективы экономического сотрудничества, была дана положительная оценка совместным усилиям в противодействии коронавирусу.
"Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается также, что президенты обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон".
Проблематика стратегической стабильности
Президенты рассмотрели проблематику стратегической стабильности и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
"Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности", - заявили в пресс-службе.
Действие ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.
Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил в свою очередь, что "президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать". Трамп также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене, написал Дир в твиттере.
Ситуация вокруг иранской ядерной программы
Кроме того, была затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. "С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения", - отмечается в сообщении.
Тема коронавируса
Не осталась в стороне и тема пандемии коронавируса. Президенты дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением COVID-19.
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.
Ранее Путин и Трамп общались по телефону 1 июня. Тогда они обсудили ситуацию с COVID-19, а также запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, проведение саммита G7, а также ситуацию на нефтяном рынке.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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