Путин провел телефонный разговор с Трампом о ядерном оружии и коронавирусе

Обсуждались перспективы экономического сотрудничества, была дана положительная оценка совместным усилиям в противодействии коронавирусу.

"Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается также, что президенты обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон".

Проблематика стратегической стабильности

Президенты рассмотрели проблематику стратегической стабильности и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

"Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Отмечено также важное значение российской инициативы о проведении саммита стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности", - заявили в пресс-службе.

Действие ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.

Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил в свою очередь, что "президент Трамп вновь выразил надежду на то, что трехсторонней гонки вооружений между Китаем, Россией и США удастся избежать". Трамп также заявил о том, что ожидает прогресса от предстоящей встречи по контролю над вооружениями в Вене, написал Дир в твиттере.

Ситуация вокруг иранской ядерной программы

Кроме того, была затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. "С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения", - отмечается в сообщении.