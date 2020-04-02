Путин продлил в России нерабочие дни с сохранением зарплаты до 30 апреля

Глава государства отметил, что выходная неделя, объявленная ранее, позволила снизить риски и выиграть время для борьбы с эпидемией, однако ее пик, в том числе в России, еще не пройден. В частности, в Москве "переломить ситуацию" пока не удалось, несмотря на принимаемые меры, передает РИА Новости.

"Что считаю принципиально важным, нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, в вузах, в других учебных заведениях. <…> Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества. Хотел бы также искренне поблагодарить вас, вас всех, без исключения", — добавил Путин.

Для безопасности граждан, поддержки экономики и ключевой инфраструктуры президент предложил следующие меры: