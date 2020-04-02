Путин продлил в России нерабочие дни с сохранением зарплаты до 30 апреля(58)
Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Глава государства отметил, что выходная неделя, объявленная ранее, позволила снизить риски и выиграть время для борьбы с эпидемией, однако ее пик, в том числе в России, еще не пройден. В частности, в Москве "переломить ситуацию" пока не удалось, несмотря на принимаемые меры, передает РИА Новости.
"Что считаю принципиально важным, нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, в вузах, в других учебных заведениях. <…> Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других сфер, жизненно важных для страны и общества. Хотел бы также искренне поблагодарить вас, вас всех, без исключения", — добавил Путин.
Для безопасности граждан, поддержки экономики и ключевой инфраструктуры президент предложил следующие меры:
—продлить нерабочую неделю с сохранением заработной платы до 30 апреля включительно;
—органы власти и предприятия с непрерывным производством, а также все службы жизнеобеспечения, больницы, продуктовые магазины и аптеки продолжат работать;
—если эпидемиологическая обстановка позволит, то количество нерабочих дней могут сократить, последующие решения будут приниматься в зависимости от ситуации;
—главам субъектов Федерации предоставят дополнительные полномочия: они должны до конца недели определить перечень мер в связи с коронавирусом и решить, какие предприятия и учреждения продолжат работать;
—если потребуется дополнительно ограничить работу системообразующих предприятий, образовательных и научных организаций, региональные власти обязаны согласовать это с федеральным правительством;
—координировать работу регионов по COVID-19 будут полпреды президента, всю информацию по принимаемым решениям должны направлять в координационный совет при кабмине;
—региональные власти обязаны согласовывать свои действия с санитарно-эпидемиологическими службами.
Путин подчеркнул необходимость соблюдать рекомендации властей, медиков и специалистов.
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