29.08.2020, 09:10

Путин признал выборы в Беларуси состоявшимися

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин признал, что выборы главы государства в Белоруссии состоялись. Об этом он сказал в интервью телеканалу ”Россия 1”, передает РИА Новости.

”Мы исходим из того, что выборы состоялись”, — заявил он.

10 августа Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах. В направленной главе Белоруссии телеграмме глава государства сообщил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Евросоюз отказался считать выборы в республике легитимными.

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