Путин признал выборы в Беларуси состоявшимися

”Мы исходим из того, что выборы состоялись”, — заявил он.

10 августа Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах. В направленной главе Белоруссии телеграмме глава государства сообщил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Евросоюз отказался считать выборы в республике легитимными.