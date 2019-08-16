Путин присвоил звания Героев России двум пилотам аварийно севшего А321

"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества", — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Президент также выразил надежду, что таких происшествий будет как можно меньше. "Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило", — сказал он.

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.

Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием также занимается специальная комиссия.