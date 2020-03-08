Путин поручил провести реформу миграционного режима и института гражданства РФ

Согласно этому документу, действующие сейчас в России миграционные правила являются, в глазах Путина, "недостаточно ясными и унифицированными", а уровень применения информационных технологий в этой области - "невысоким". Кроме прочего, необходимость миграционной реформы в РФ обусловлена проблемой нелегальной трудовой миграции, говорится в поручении президента.

Скорректировать план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы было поручено правительству, МВД, МИД, ФСБ, а также Минюсту совместно с администрацией президента.

Вид на жительство как предпосылка для поручения гражданства РФ

Путин предложил сделать наличие вида на жительство условием получения российского гражданства. В свою очередь институт выдачи разрешений на временное проживание в России президент назвал изжившим себя и отметил, что нередко такие документы покупают.

По мысли Путина, в будущем в России должно быть три возможности для получения гражданства: общий, упрощенный и особый. Общий порядок приема в гражданство России будет применяться ко всем иностранцам, упрощенный - к выходцам из стран, близких к россиянам в социокультурном отношении.

Наконец, особый порядок получения гражданства РФ будет действовать, когда решение о предоставлении гражданства "требует оценки неочевидных фактов". В таком случае решение о предоставлении гражданства будет принимать непосредственно президент России.

Сколько иностранцев имеют вид на жительство в России