Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе, пишет РИА Новости.
Как уточнил глава государства, ранее он обсуждал с Голиковой и главой правительства Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19.
"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска — это врачей и учителей", — отметил Путин.
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