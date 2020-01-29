Путин помиловал осужденную в России гражданку Израиля

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссахар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в тексте указа президента РФ, распространенном в среду, 29 января, пресс-службой Кремля. Указ датирован 29 января и "вступает в силу со дня его подписания".

Наама Иссахар была задержана в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Девушку остановили в транзитной зоне, когда она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В багаже, к которому у Иссахар не было доступа во время полета, были найдены 9,6 грамма гашиша. Сама Наама Иссахар вину в контрабанде наркотиков не признала. В Израиле в то время сообщалось, что Россия предлагала обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова. Тем не менее Бурков был экстрадирован в США, где пошел на сделку со следствием.

Обещание Путина

23 января Владимир Путин во время визита в Израиль встретился с матерью Наамы — Яффой Иссахар и пообещал, что с ее дочерью "все будет хорошо". Израильские журналисты написали, что накануне визита Путина, 30 декабря 2019 года, Тель-Авив возвратил России права на Александровское подворье в Иерусалиме, и напрямую связали это с судьбой израильтянки.