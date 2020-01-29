Путин помиловал осужденную в России гражданку Израиля

Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которая была приговорена в России к 7,5 лет лишения свободы за наркотики.
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Нааму Иссахар, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в тексте указа президента РФ, распространенном в среду, 29 января, пресс-службой Кремля. Указ датирован 29 января и "вступает в силу со дня его подписания".
Наама Иссахар была задержана в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Девушку остановили в транзитной зоне, когда она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В багаже, к которому у Иссахар не было доступа во время полета, были найдены 9,6 грамма гашиша. Сама Наама Иссахар вину в контрабанде наркотиков не признала. В Израиле в то время сообщалось, что Россия предлагала обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова. Тем не менее Бурков был экстрадирован в США, где пошел на сделку со следствием.
Обещание Путина
23 января Владимир Путин во время визита в Израиль встретился с матерью Наамы — Яффой Иссахар и пообещал, что с ее дочерью "все будет хорошо". Израильские журналисты написали, что накануне визита Путина, 30 декабря 2019 года, Тель-Авив возвратил России права на Александровское подворье в Иерусалиме, и напрямую связали это с судьбой израильтянки.
24 января в Кремле заявили, что процесс помилования Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать соответствующее прошение. После этого Наама Иссахар подала личное прошение о помиловании. 27 января комиссия по помилованию Московской области единогласно решила рекомендовать помиловать Иссахар. На следующий день заключение комиссии подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, и документ был незамедлительно отправлен в администрацию президента РФ.
Как сообщает РИА ”Новости”, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил Путину благодарность за помилование Иссахар.
По информации газеты The Jerusalem Post, Нетаньяху может забрать домой Иссахар, у примьера 30 января запланирована в Москве встреча с Владимиром Путиным.
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