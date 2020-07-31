Путин подписал закон об установлении в России нового Дня воинской славы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый День воинской славы в честь разгрома фашистских войск на Кавказе в 1943 году — 9 октября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
”9 октября — день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)”, — говорится в тексте закона.
Инициативу в российский парламент внесла Дума Ставропольского края. Как заявили авторы законопроекта, закрепление как дня воинской славы даты разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ увековечит память об этом историческом событии.
”Сражение сыграло важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны”, — говорится в сопроводительных документах к инициативе.
Битва за Кавказ продлилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и завершилась контрнаступлением советской армии на Кубани и оттеснением вермахта на территорию Украины.
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