Путин подписал закон об установлении в России нового Дня воинской славы

”9 октября — день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)”, — говорится в тексте закона.

Инициативу в российский парламент внесла Дума Ставропольского края. Как заявили авторы законопроекта, закрепление как дня воинской славы даты разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ увековечит память об этом историческом событии.

”Сражение сыграло важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны”, — говорится в сопроводительных документах к инициативе.

Битва за Кавказ продлилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и завершилась контрнаступлением советской армии на Кубани и оттеснением вермахта на территорию Украины.