Путин опубликовал статью о Второй мировой войне. Он назвал законным присоединение балтийских стран к СССР

Статья называется ”Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны”. В ней Путин рассуждает о предпосылках войны, действиях разных стран на ее первом этапе и пакте Молотова-Риббентропа.

Как отмечает ”Медиазона”, Путин, в частности, написал, что присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих стран и ”соответствовало международному и государственному праву того времени”.

О намерении написать статью о Второй мировой войне президент России сообщил в декабре 2019 года. 14 июня Кремль сообщил, что статья закончена.

"Поэтому несправедливо утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа стал главной причиной начала Второй мировой войны. Все ведущие страны в определенной степени несут ответственность за это. Каждая из них совершила роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или удержаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы. И эта близорукость, отказ от создания системы коллективной безопасности унесли миллионы жизней" (англ. яз. THE NATIONAL INTEREST, перевод "Медузы").

18 июня МИД Эстонии вызвал посла РФ в связи с предложением отменить постановление по пакту Молотова — Риббентропа.