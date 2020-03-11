Путин оценил отношения России с США на "троечку с минусом"

"Ну, где-то на троечку", — ответил он в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" на просьбу оценить нынешние отношения двух стран по пятибалльной шкале. Он уточнил, что речь идет о промежутке "между двойкой и тройкой", но "ближе к тройке все-таки". В качестве примеров положительных моментов в российско-американских отношениях Путин привел сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также рост в последние два года взаимного товарооборота.

При этом российский лидер выразил несогласие с тезисом, что у американской нации могут быть особые права на международной арене. Он напомнил, что об этом ранее говорил бывший в то время президентом США Барак Обама. "Он уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, я с этим не могу согласиться", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что "Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами". "И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно", — заключил президент РФ.

Отношения с лидерами США

Говоря о своих отношениях с американскими президентами, Путин рассказал, что они с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом обращаются друг к другу по имени. "Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом", — сказал российский лидер.