Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России

В России зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил президент России Владимир Путин. ”Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции”, — сказал глава государства, открывая во вторник, 11 августа, совещание с членами правительства.

Президент отметил, что вакцина эффективно работает, создавая у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19 и не вызывает серьезных побочных эффектов. Об этом Путин, по его словам, узнал от одной из своих дочерей, которой прививку новой вакциной уже сделали.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко доложил президенту, что группа разработчиков вакцины от COVID-19 уже получила патент на изобретение.

”По результатам [клинических исследований] вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации”, — сообщил министр.

По словам Мурашко, решение о регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), было принято его ведомством после экспертизы результатов клинических исследований.

”Это одна из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность. <…> Разработчики вакцины подготовили документы на проведение дальнейших клинических исследований с участием нескольких тысяч человек”, — пояснил Мурашко.

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призвала Минздрав отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

”На сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко — ослабленный иммунитет”, — отмечалось в письме АОКИ.

По словам Мурашко, производство вакцины начнется уже в ближайшее время, при этом она будет поэтапно вводиться в гражданский оборот — первыми, по словам министра, ее должны получить представители групп риска, то есть медики и учителя.