Путин объявил о переносе московского парада 9 мая

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 апреля, распорядился перенести парад 9 мая в Москве в честь Дня победы из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Он не назвал новой даты, однако подчеркнул, что все запланированные мероприятия, приуроченные к 9 мая, состоятся в 2020 году.

Российские ветеранские организации накануне направили главе государства обращение с просьбой перенести парад в честь 75-летия Победы в Москве на более позднюю дату, когда мероприятие не будет представлять опасность в первую очередь для ветеранов в связи с угрозой заражения.

Между тем на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, продолжаются тренировки. А на аэродром "Кубинка" были перебазированы 28 самолетов и вертолетов армии для участия в воздушной части парада. По данным Минобороны, в параде будут задействованы 15 тысяч военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже в 210 стран и территорий с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года и выявлен у более 2 млн жителей планеты, а от последствий заболевания скончались более 130 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США.

В России по состоянию на 16 апреля вирус обнаружен почти у 28 000 человек, 232 больных скончались.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!